Janusz Korwin-Mikke odpływa na sejmowej mównicy: "Iloraz inteligencji Aborygenów australijskich jest równy inteligencji DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA"

AgaOz 22 min. temu zgłoś do moderacji 52 2 Odpowiedz

Ten człowiek nie powinien być już dopuszczany do żadnej publicznej debaty, a wypowiedziami powinna zajac się prokuratura! To, ze on jest w ogóle wpuszczany do sejmu jest dla mnie niepojęte. W każdym normalnym kraju zostałby już dawno wywalony. A to, ze jeszcze ktoś go w Polsce popiera?? Skandal po prostu.