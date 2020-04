Oburzające słowa członków partii KORWiN: "Gwałcić trzeba tak, żeby tego nie zgłosiła"

Janusz Korwin-Mikke od lat należy do najbardziej kontrowersyjnych przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Nie jest tajemnicą, że równie dużo emocji, co publiczne wystąpienia samego 77-latka w mediach, wzbudzają także poczynania jego zwolenników i członków ugrupowania Korwin.

Dziwicie się? Przecież tylko małpują swojego prezesa. To Janusz Korwin Mikke mówił, że "kobiety zawsze się trochę gwałci"

Ogłupienie i zapatrzenie w guru to jedno. Ale to nie są już dzieci. Dwudziestokilkulatkowie odpowiadają za swoje czyny. Zgłaszamy nawoływanie i pochwalanie popełnienia przestępstwa - ogłosił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

(...) Jako Przewodniczący Rady Miasta Katowice wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec używania tego typu sformułowań. Niepokoi to tym bardziej, że takich słów używa młody człowiek, który dopiero rozpoczyna zdobywanie życiowego doświadczenia. Niestety, z racji przyszłej funkcji Pana Jakuba, ta wypowiedź najprawdopodobniej naruszy także dobre imię naszego miasta. Dlatego chciałem jednoznacznie podkreślić, że Katowice są od zawsze miastem otwartym i przyjaznym, wielokrotnie to udowadnialiśmy i takie wypowiedzi tego nie zmienią (sic!). Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział skierowanie tej sprawy do sądu. Ja ze swojej strony deklaruję wsparcie, aby przykładnie piętnować tego typu zachowania.

Teraz pozwolę zwrócić się bezpośrednio do Pana Jakuba: Jest Pan bardzo młodym i niedoświadczonym człowiekiem. Dlatego Pana margines do popełniania błędów jest większy, niż osób starszych. Jednak odnoszę wrażenie, że już na początku swojej przygody z samorządem wyczerpał Pan go w 100%. Mam nadzieję, że zrozumie Pan swój błąd i cała sytuacja będzie dla Pana źródłem nauki na przyszłość - napisał na swoim facebookowym profilu Biskupski.