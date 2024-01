Janusz Palikot opisuje kulisy wyjazdu z Magdą Gessler do Madrytu. Twierdzi, że… UDAWAŁA NIEPEŁNOSPRAWNĄ na lotnisku!

Janusz Palikot od lat funkcjonuje w przestrzeni medialnej jako ekscentryk, który uwielbia zwracać na siebie uwagę. Aktualnie biznesmen i były polityk promuje swoją nową książkę pt. "Kulisy biznes-show, czyli jak wydałem 220 mln". Opisuje w niej m.in. czasy, kiedy przyjaźnił się z Magdą Gessler . Jak twierdzi, pewnego razu wybrali się razem do Hiszpanii, a ostatniego dnia pobytu w Madrycie słynna restauratorka zabrała go na targ.

Niepokoiło mnie przede wszystkim to, jak my to ze sobą zabierzemy? Próbowałem uświadomić Magdzie, że mamy sporą ilość walizek, kilka kartonów z winem, teraz jeszcze dodajemy pięć czy sześć pudeł owoców morza. Byłem pewny, że nikt nas nie przyjmie do samolotu z taką ilością rzeczy - opisuje Palikot.