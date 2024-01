Kuba Wojewódzki ODCINA SIĘ od Janusza Palikota: "Zostałem rozegrany jak amator. Jest mi wstyd"

Kuba Wojewódzki odcina się od Janusza Palikota

Korzystając z chwili spokoju, jaki zapanował wokół mojej byłej już współpracy z Januszem Palikotem, oraz faktu, że Janusz porozumiał się z wierzycielami, muszę odnieść się i skomentować kilka faktów, bo jestem to wielu osobom winien. I leży mi to na sercu - rozpoczął dziennikarz.

Wojewódzki o współpracy z Palikotem: "Uśpił moją czujność"

Jak czytamy na profilu Wojewódzkiego, on i Palikot założyli razem firmę Przyjazne Państwo, która później wypuściła na rynek autorskie piwo i wódkę. Dziennikarz miał w niej odpowiadać za "design produktów, kreowanie nowych marek oraz marketing". Sprowadził też do niej specjalistów - którzy ponoć do dziś nie otrzymali wynagrodzenia za swą pracę. Wojewódzki zaznaczył, że to Palikot odpowiadał za strategię finansową spółki. Jak podkreślił, on sam nie podejmował tego typu decyzji, nie był też członkiem zarządu czy rady nadzorczej.