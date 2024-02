Janusz Palikot z zarzutami UOKiK. Grozi mu do 2 MILIONÓW KARY

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zarzuty wobec spółki Polskie Destylarnie, której udziałowcem i członkiem zarządu jest Janusz Palikot . Chodzi o akcję marketingową "Skarbiec Palikota" , która od maja do końca czerwca ub.r. zachęcała do udzielania spółce pożyczek o wysokim oprocentowaniu.

Spółka zorganizowała też konkurs, o którym Janusz Palikot informował w mediach społecznościowych. Do wygrania były wycieczki m.in. do Marrakeszu, Nowego Yorku i Paryża, a także auto Rolls Royce Ghost. Warunkiem udziału było udzielenie pożyczki w kwocie minimum 499 zł i wymyślenie nazwy dla produktów alkoholowych spółki. Z ustaleń UOKiK wynika, że nie wyłoniono zwycięzców konkursu i nie przyznano obiecanych nagród. Ponadto samochód Rolls Royce Ghost, który miał trafić do zwycięzcy, nie należał do spółki ani zarządzających nią osób, tylko był spłacany w ramach leasingu