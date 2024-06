Japończycy WŚCIEKLI na żonę Kanye Westa. Chcą ją ukarać za świecenie golizną w centrum handlowym. "To niedopuszczalne"

29-letnia Bianca Censori jest bohaterką coraz większej liczby kontrowersyjnych teorii. Internauci twierdzą, że żona Kanye'ego Westa ma być zmuszana do chodzenia po mieście w półnegliżu. Jakiś czas temu pojawiły się też doniesienia, jakoby dostała zakaz mówienia. Na jaw wychodzi również coraz więcej faktów z kryminalnej przeszłości jej bliskich...

Kanye West zabrał żonę do Japonii

Jedno jest pewne, Kanye osiągnął swój cel i dzięki "kreacjom" sporo młodszej żony nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony kolorowej prasy. Nie wszystkim podoba się jednak to, że Bianca świeci golizną w miejscach publicznych. Jej ostatnia przechadzka po centrum handlowym w Tokio wywołała spore poruszenie w japońskich mediach.

Bianca Censori w ogniu krytyki

Japończycy okazali się o wiele bardziej pruderyjni niż Europejczycy czy Amerykanie. Publiczny półnegliż żony Westa uznali za karygodny. I to dosłownie. Zgodnie z miejscowym prawem - za "publiczne nieprzyzwoitości" może grozić jej grzywna w wysokości 300 tys. jenów, czyli około 7740 zł . Niewiele jak na budżet rapera.

Jako obywatel Japonii jestem zniesmaczony. To jest złe zachowanie. Nie rozumiem potrzeby tak jawnego eksponowania się. To niedopuszczalne; Należy karać za nieprzyzwoitość. To obraza kultury japońskiej - piszą rozjuszeni.