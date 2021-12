Jarosław Bieniuk pozuje z WYDEKOLTOWANĄ Oliwką we wspólnej sesji. Fani: "Trochę NIESMACZNE" (FOTO)

To jednak nie koniec wspólnych projektów taty i córki. Jarek i Oliwka wzięli także niedawno udział w sesji dla dwutygodnika "Viva!". Efektami pozowania z pociechą przed obiektywem pochwalił się za pośrednictwem instagramowego profilu były piłkarz.

Spora część internautów wskazywała również na to, że Jarek i Oliwka wyglądają na zdjęciu jak rówieśnicy.

Tata wyjątkowo chłopięco, a córka wyjątkowo dojrzale ; Byłam przekonana, że to zdjęcie sprzed wielu lat - Twoje i Ani; Jak brat z siostrą ; Kto tu jest czyim rodzicem? ; Prawie jak kumple - rozpisują się fani.

Znaleźli się jednak i tacy, którym "kumpelska" sesja nie przypadła do gustu. Niektórzy wskazywali na spory dekolt Oliwii.

Tak się czasem zastanawiam, czy to czasem nie jest niesmaczne, gdy pozuje do zdjęcia ojciec z córką i córka ma piersi w ten sposób pokazane... Dziwna moda nastała. Trochę to niesmaczne. Ogólnie koncepcja zdjęcia super, poza jednym - podzieliła się swoją opinią jedna ze zniesmaczonych obserwatorek, prowokując kolejne komentarze.