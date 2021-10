"Taniec z gwiazdami". Oliwia Bieniuk KOMENTUJE porażkę: "SPODZIEWALIŚMY SIĘ!"

Gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A mnie dziwią te nadmierne czułości między tancerzami i "gwiazdami". Czy nie da się normalnie zatańczyć, rozumiem jakieś przytulenie, ale przecież to są obcy ludzie dla siebie, a obściskują się jak para zakochanych. Kajra to mam wrażenie, że chce na siłę wzbudzić zazdrość Sławomira. Piasek wziął sobie komentarze do siebie, bo umilkł, aż nie wie co powiedzieć w sumie, chociaż co do Mroza miał rację, facet fajnie tańczy, ale ta ambicja aż bije po oczach