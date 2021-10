"Taniec z gwiazdami". Widzowie mocno PODZIELENI po eliminacji Oliwii Bieniuk: "Lubię ją, ale TAŃCZYĆ NIE UMIE"

Hala 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ludzie sami wpierają Oliwi że jest podobna do mamy,ja uważam ,że jest bardziej podobna do taty,ale czy to takie ważne....fajnie ze znalazła się w tańcu z gwiazdami ...teraz wie, co dla niej dobre a porażka bardziej Oliwię utwierdzi co w życiu jest ważne....ludzie zajmijcie się własnym życiem, dajcie Oliwi żyć a nie zazdrościć...nie wszyscy mogą być dziećmi sławnych ludzi a zwłaszcza że sami z tych dzieci robimy celebrytow....