Jarosław Boberek skradł Sanah cały show podczas koncertu. Gwiazda wieczoru była tylko jedna (WIDEO)

Zuza dobrze wie, że udane show to nie tylko setlista złożona z najbardziej znanych piosenek, dlatego regularnie zaprasza na scenę gości. Niekiedy są to dość nieoczywiste i zaskakujące duety . I tak na przykład podczas koncertu na Stadionie Narodowym Sanah towarzyszył Tomasz Kot jako Ambroży Kleks.

2 kwietnia Sanah ponownie występowała w Warszawie. Tym razem na Torwarze. W pewnym momencie na scenie dołączyła do niej Katarzyna Łaska znana z wykonania disneyowskiego przeboju "Mam tę moc". Właśnie tę piosenkę panie zaśpiewały razem.

Na tym jednak Sanah nie zakończyła wyciągać asów z rękawa. Kolejnym niespodziewanym gościem był Jarosław Boberek. Aktor często jest nazywany polskim królem dubbingu. I trudno się z tym nie zgodzić. To on podkładał głos kultowym postaciom, chociażby Kaczorowi Donaldowi czy Królowi Julianowi z "Madagaskaru". Podczas koncertu Sanah publiczność mogła usłyszeć go właśnie w królewskiej roli.