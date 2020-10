Jarosław Jakimowicz narzeka na los mężczyzn w dobie obostrzeń: "Kobiety nadal Z RADOŚCIĄ piorą, prasują, gotują i sprzątają"

Ulka 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Zszedł już poniżej poziomu. Czy jego stroje to nie jest przypadkiem znieważanie symboli religijnych??? Jego postawa, to przykład zupełnego prymitywizmu i braku samokrytyki. Facet chce istnieć w przestrzeni medialnej za wszelką cenę: nieważne co mówią i z jakiego powodu - ważne, żeby mówili. Jego publiczne wypowiedzi, to dowód prymitywizmu i zupełnego braku poczucia przyzwoitości.