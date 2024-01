Jarosław Jakimowicz ZAROBIŁ FORTUNĘ w TVP. Wyliczono, ile dokładnie zgarnął

Na "złotych czasach" dla dzisiejszej opozycji w ciągu ostatnich 8 lat skorzystało wiele osób, które wcześniej nie firmowały swoimi nazwiskami żadnej opcji politycznej. Idealną okazję do zarobku wywęszył Jarosław Jakimowicz , dawny "młody wilk", który po średnio udanej karierze filmowej i nadającej się jedynie do zapomnienia przygodzie u boku Joli Rutowicz w reaktywowanym "Big Brotherze", nieoczekiwanie stał się bohaterem mediów publicznych . Umizgi w stronę poprzedniej partii rządzącej zaowocowały propozycjami współpracy z Telewizją Polską.

Jarosław Jakimowicz zbił kokosy na pracy w TVP. Jego konto zasiliła pokaźna kwota

54-latek przez długi czas błąkał się po obrzeżach show biznesu, nie do końca mając pomysł na reaktywację kariery. Z pewnością nie spodziewał się, że gościnne występy na antenie TVP Info doprowadzą go do objęcia funkcji gospodarza własnego programu. Od 2020 r. prowadził z Magdaleną Ogórek cykl publicystyczny "W kontrze", który z założenia miał przedstawiać różne punkty widzenia. Jak jednak można było się spodziewać, wymyślona przez producentów formuła wymiany opinii, ostatecznie sprowadzała się do wspólnego wygłaszania peanów na cześć rządzących.