Jarosław Jakimowicz ZOSTAŁ SKAZANY prawomocnym wyrokiem za obrazę członków KOD-u. Musi zapłacić sporą grzywnę

Można nie lubić Jakimowicza, ale ten werdykt sądu jest totalnie niesprawiedliwy. Co tu u nas się dzieje? Pytam. Co się dzieje? Dziewczyna za wyrwanie tęczowej torebki skazana na 3 lata, Jakimowicz za kod kara pieniężną. Dlaczego nikt nie skazał tych z czarnych marszy, którzy niszczyli kościoły, napadali na księży, obrażali w najrozmaitszy sposób słownie, i obrażają, ludzi wierzących. Dlaczego żadnej kary nie poniósł nergal, który zniszczył publicznie Biblię. Niechby tak zrobił z koranem czy tora, wtedy dopiero by się rozpętało. Co z tymi sądami? Czy tylko są po...słuszni? Tak nie powinno być. To nie żadna sprawiedliwość, jeśli takie są wyroki.