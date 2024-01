Jarosław Kaczyński o ZAROBKACH Tomasza Lisa w TVP: "Łącznie około 4 mln". Dziennikarz już zareagował

Podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS Jarosław Kaczyński skrytykował zmiany, które są obecnie przeprowadzane w mediach publicznych. Zdaniem polityka są one bezprawne, co nazywa "atakiem na demokrację" .

W świetle ostatniego skandalu dotyczącego niebotycznych zarobków szefostwa TVP , Kaczyński, odpowiadając na jedno z pytań, nie omieszkał również wspomnieć o wynagrodzeniu dziennikarzy za rządów koalicji PO- PSL . Prezes PiS nawiązał do Beaty Tadli i Tomasza Lisa. Ten ostatni swego czasu wyjaśnił, że "jego wynagrodzenie" było również przeznaczone dla ok. 20 współtwórców programu.

Ile w takiej telewizji zarabiano przedtem? Na przykład pani Tadla, jej dochody, uwzględniając inflację, to jest ponad 1 mln 200 tys. złotych. Gdzie są te różnice? A nie zarabiała najwięcej. Pan Lis zarobił łącznie ok. 4 mln. [...] Te zarobki były znacznie wyższe niż te, o których teraz się mówi. A więc to jedno wielkie oszustwo i wprowadzanie Polaków w błąd - powiedział Kaczyński podczas konferencji.