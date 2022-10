Jarosław Kaczyński śmieje się z pijackiego wypadku Jerzego Stuhra... "Kompleks niższości"

Trzeba być silnym, trzeba zrzucić z siebie ten głoszony przez przeciwników, przez tych tak zwanych celebrytów, ten kompleks niższości. Ten [Jerzy] Stuhr. To, że on tam wypił i jechał... no... Ale to, że on opowiada, że on się po polsku wstydzi mówić, bo to wstyd na Zachodzie. No to jest skandal. Żeby jego "zbrodnie" się ograniczyły do tego 0,7 promila, to już... - opowiadał z mównicy Jarosław Kaczyński, ku wyraźnej uciesze zgromadzonych wyborców.