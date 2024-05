Jarosław Kuźniar wspomina SZANTAŻ ze strony Edwarda Miszczaka. To od niego usłyszał, gdy zwalniał się z TVN

Edward Miszczak trzęsie rynkiem telewizyjnym już od ponad 25 lat. To jemu zawdzięczamy ściągnięcie do Polski wielu atrakcyjnych formatów oraz wykreowanie niezliczonej ilości gwiazd szklanego ekranu. Ostatnio jednak wyraźnie pogubił się w decyzjach dotyczących lansowania nowych bohaterów kolorowej show-biznesowej rzeczywistości. W efekcie czego naprędce trzeba było zamaskować skutki afery wizerunkowej z udziałem kontrowersyjnej uczestniczki "Tańca z Gwiazdami".

Edward Miszczak spisał Jarosława Kuźniara na straty

Prowadzący program śniadaniowy w duecie z Anną Kalczyńską od początku nie odnajdywał się w jego formule. Internauci wielokrotnie wyrażali niechęć do przypadkowo zestawionej w ich opinii pary. Z biegiem lat sam zainteresowany przyznał wreszcie, że kompletnie nie była to jego bajka. Wraz z odejściem z "Dzień Dobry TVN" całkowicie pożegnał się ze światem telewizji .

W najnowszej rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dziennikarz wyjawił, że Edward Miszczak próbował odwieść go od tego pomysłu. W tym celu posłużył się nawet szantażem . Przedstawiana przez niego wizja rychłego zakończenia kariery nie przeraziła nieustępliwego prezentera.

Kiedy odchodziłem z TVN, mój były szef Edward Miszczak powtarzał: "to jest koniec, jak wyjdziesz za te drzwi, to ciebie nie ma". Ale nagle się okazało, że są inne drzwi - Onet. Potem mówili, że jak wyjdę z Onetu, to się skończę, bo nie da się dzisiaj być marką bez marki - opowiedział Jarosław Kuźniar.