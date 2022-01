Jason Momoa i Lisa Bonet ROZSTALI SIĘ po 16 latach związku!

Polcia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Bardzo duzo komentarzy tutaj jest w stylu że on jest taki superatrakcyjny, kobiety się na niego rzuca, itp. Czy na serio on sie Wam fizycznie podoba?! Czy może chodzi o to ze to super gość (nie wiem, nie znam go, nie oglądałam żadnych wywiadów, itp.)? Jeśli to drugie to OK, ale jeśli sam wygląd to błagam niech mi ktoś powie co wg Was w nim jest atrakcyjnego, bo nie kumam? Pytam serio, bez złośliwości - czysta ciekawość. Może nie moj typ po prostu, ale dużo jest komentarzy z zachwytami nad nim, wiec mnie to zastanawia…