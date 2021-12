Wytrzymali ze sobą dekady i nagle postanowili się rozwieść: Maryla Rodowicz, Ewa Gawryluk, Beata Kozidrak... (ZDJĘCIA)

Wcale 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

mnie to nie dziwi, jeśli komuś jest że w związku, czuję się nieszczęśliwy... ja tak mam, było bosko, ale rutyna czy brak dopasowania, nie wiem... ale każdy jego ruch, gest działa mi na nerwy, jeszcze nic nie powie a juz wiem co powie, zawsze ma rację, każdego krytykuje, po pracy śpi do wieczora, jak ktoś ma lepiej to kwituje, bo kradnie.... żadnej dobrej woli, empatii, wina wszystkich tylko nie jego. Gdybym nie posprzątała po nim za każdym razem to żylibyśmy w chlewie, bo wg niego mężczyzna nie jest od takich durnych zajęć tylko baby, ehhh