Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk ROZSTALI SIĘ. Byli małżeństwem przez 22 lata

A ja sie rozwiodlam z mezem 14 lat strszym. Po 8 latach doszlismy do wniosku ze noe pasujemy do siebie i szkoda marnowac zycia. Ani ja ani on nie mamy nikogo innego. Ja mialam po rozwodzie jakas krotka milostke, ex maz chyba tez. I tyle. Zyjemy w zgodzie, dzielimy sie zgodnie opieka nad dziecmi. Ja nie czuje potrzeby szukac nowego faceta, trafi sie to trafi, jest mi dobrze samej, nic mnie nie ogranicza, z wtjatkiem obowiazkow nad dziecmi ale to nie krzywda tylko radosc. Bycie w zwiazku jest przereklamowane