Jay-Z w OGNIU KRYTYKI za tekst piosenki. Rapował o przemocowym związku Tiny Turner. Fani grzmią: "WYŚMIEWA SIĘ Z NIEJ"

Cały świat od środy pogrążony jest w smutku po śmierci jednej z największych legend muzyki, Tiny Turner. Gwiazda odeszła po długiej walce z chorobą w wieku 83 lat w swojej szwajcarskiej willi. Ustalona została już data pogrzebu artystki, w którym - na życzenie jej męża - udział weźmie tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele.

Tina Turner przez lata tkwiła w przemocowym związku

Nie jest tajemnicą, że Tina nie miała w życiu lekko. Przez 16 lat Amerykanka tkwiła w nieszczęśliwym małżeństwie z przemocowcem, który znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Ike Turner regularnie okładał swoją partnerkę pięściami, kopał ją i przypalał papierosami. Pewnego razu złamał jej też piosenkarce szczękę oraz żebra. Kobieta niejednokrotnie lądowała przez "ukochanego" w szpitalu.

Internauci krytykują Jaya-Z za skandaliczny tekst piosenki sprzed lat

Toksyczny związek Tiny, z którego piosenkarka ledwo uszła z życiem, stał się w 2013 roku dla Jaya-Z i Beyonce inspiracją do nagrania piosenki "Drunk in Love". W jednej ze zwrotek raper bezpośrednio odnosi się do mrożącej krew w żyłach sytuacji, która miała miejsce w trakcie małżeństwa Turnerów.

Jestem Ike, Turner, pokaż się

Kochanie, nie, ja nie żartuję

Teraz zjedz ciasto, Anna Mae

Powiedziałem, zjedz ciasto, Anna Mae

Kontrowersyjny tekst nawiązuje do przykrego incydentu z życia Tiny, gdy jeszcze posługiwała się swoim prawd imieniem Anna Mae Bullock. Do nieprzyjemnego zajścia między artystką i jej ówczesnym mężem doszło w restauracji, gdy fani poprosili piosenkarkę o autograf. Wtedy opętany zazdrością Ike zaatakował małżonkę, wpychając jej ciasto do ust i mówiąc: "Zjedz ciasto, Anno Mae!"

Wstrząsająca scena została przedstawiona w filmie biograficznym o wokalistce z 1993 roku pod tytułem "What's Love Got to Do With It", w którym kłótnia między Tiną (w tej roli Angela Bassett) a Ike'em (Lawrence Fishburne) przeradza się w szarpaninę i mężczyzna siłą zmusza gwiazdę do zjedzenia ciasta, które zamówił w restauracji.

Dzień po śmierci legendy muzyki, kwestia skandalicznej zwrotki Jaya-Z powróciła niczym bumerang, wywołując wśród jej fanów powszechne oburzenie. W sieci zaczęło roić się od tweetów, w których zbulwersowani internauci wieszają psy na raperze, zarzucając mu rażący nietakt i tanią próbę wzbudzenia sensacji kosztem Tiny. Pojawiły się głosy, że państwo Carter powinni wprowadzić zmiany w tekście, co zdarzało im się zresztą w przeszłości po interwencji opinii publicznej. Warto dodać, że Beyonce czerpała garściami z dorobku Tiny w swojej twórczości i wielokrotnie piała peany na jej cześć w wywiadach. W konsekwencji użytkownicy Twittera nie zostawili na Jay'u i Bey suchej nitki.

"Drunk In Love" to tragiczny przykład wyśmiewania się z niezrównanej Tiny Turner i umniejszania jej przeżyć związanych z przemocą domową.;

Wciąż nie mogę przeboleć, jak Jay Z śpiewa "Zjedz ciastko, Anno Mae" w "Drunk In Love". Kiedy dowiedziałem się, że było to odniesienie do Ike'a zmuszającego Tinę do zjedzenia dosłownego ciastka... cholerna szkoda...;

Wciąż jestem wściekły na Beyonce i Jaya Z za tę aluzję do wykorzystywania Tiny Turner... Kocham Bey, ale czasami mnie denerwuje. Jak to możliwe, że Tina Turner jest jedną z twoich największych inspiracji, a nie przeszkadza ci ten obrzydliwy wers użyty przez twojego męża w "Drunk in Love"...

