Tina Turner straciła dwóch synów i była ofiarą przemocy. Pierwszy mąż zgotował jej piekło. "Bił, a potem zaciągał do łóżka"

Twarda kobieta ... Nie jedna kobieta już dawno po tych przeżyciach by była w głębokiej depresji tak że już nigdy by się nie uśmiechnęła, a nasze gwiazdeczki polskie to złamią paznokieć lub nie uda im się kupić butów tych co chciały i już mówią że mają depresję...nie wiedzą co to znaczy mieć depresję i nadużywają tego słowa. A tu kobieta przechodziła przez piekło, była bliska śmierci kilkukrotnie, pochowała własne dzieci a do tego była światową gwiazdą...i to jest siła i walka o życie a nie ten nasz Polski show biznes.