Ronnie Turner NIE ŻYJE. Syn Tiny Turner miał 62 lata

Serwis TMZ poinformował, że w czwartkowy poranek wykonano telefon alarmowy z informacją, że Ronnie Turner ma trudności z oddychaniem. Kilka minut później syn Tiny Turner już nie oddychał, a sąsiedzi, którzy byli przy mężczyźnie, próbowali go reanimować. Niestety nie udało się go uratować i stwierdzono zgon na miejscu zdarzenia. Turner w przeszłości miał problemy ze zdrowiem i chorował na raka. Dokładna przyczyna zgonu wciąż pozostaje nieznana.

Ronnie, tak jak jego znana mama, też chciał zaistnieć w show biznesie. W latach 90. wystąpił między innymi w filmie "What's Love got to Do WithIt". Mężczyznę we wzruszających słowach pożegnała już ukochana żona Afida, która udostępniła ich wspólne zdjęcie z Tiną na swoim Instagramie.