Jecca Craig miała wdać się w płomienny romans z księciem Williamem. Wiadomo, co dziś robi

Przez ostatnich kilkanaście lat książę William żył we względnym spokoju z przyszłą królową, księżną Walii - Kate Middleton. Media po dziś dzień rozpisują się jednak co jakiś czas o domniemanych kryzysach w tym pozornie perfekcyjnym związku. Niczym czarna chmura nad szczęściem książęcej pary wisiała swego czasu osoba Jekki Craig, do dziś uznawanej za pierwszą wielką miłość następcy tronu.

Pierwsza miłość księcia Williama

Książę William poznał Jeccę, gdy oboje byli jeszcze nastolatkami. Dobrze urodzona młoda panna spędziła z Windsorem sporo czasu w Kenii, gdzie jej rodzice prowadzili rezerwat dla zagrożonych zwierząt. William akurat zwiedzał świat w trakcie rocznej przerwy w nauce. To ponoć właśnie niedoszły teść miał wpoić przyszłemu królowi, jak ważna jest walka o ochronę środowiska naturalnego.

Choć nigdy tego nie udowodniono, niektórzy zdają się twierdzić, że William i Jecca podczas wielomiesięcznego pobytu w Kenii urządzili sobie symboliczne zaręczyny. Ich relacja faktycznie okazała się być czymś więcej niż tylko wakacyjnym flirtem. Wkrótce została kontynuowana już w Londynie, gdzie Jecca się kształciła.

Ostatecznie jednak Windsorowi i Craig nie było dane żyć długo i szczęśliwie. Byli kochankowie byli jednak wystarczająco dojrzali, aby kontynuować znajomość po rozstaniu. Mało tego, tabloidy wciąż mieliły plotki, że tych dwoje wciąż ciągnie do siebie. To rzekomo właśnie znajomość Williama z Jeccą miała być przyczyną krótkiego rozstania księcia z Kate Middleton, do którego doszło w 2007 roku.

To Jecca Craig połączyła Williama i Kate?

Jak jednak widać, nikt nie chował do siebie urazy. Nie jest tajemnicą, że William oświadczył się Kate w Kenii. Do romantycznej chwili miało dojść właśnie w rezerwacie należącym do rodziny Jekki. Później kobieta została zaproszona na ślub książęcej pary. Kilka lat później odwdzięczyła się tym samym.

Dziś Jecca Craig jest spełnioną mężatką i mamą. Uzyskała tytuł doktora na University College London i realizuje się, kontynuując dzieło ojca w zakresie ochrony zagrożonych gatunków. Aktywnie zwalcza nielegalny handel kością słoniową i szczególnie angażuje się w niesienie pomocy dzikim kotom Afryki.

