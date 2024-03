"Jeden z dziesięciu". Uczestnik ROZGROMIŁ konkurencję. Zobaczcie, z jakimi pytaniami musiał się zmierzyć. Znacie odpowiedź?

Ewelina🌞 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gratuluje bardzo wszystkim uczestikom,ktorzy startuja w tym teleturnieju. To jest JEDYNY teleturniej, ktory weryfikuje wiedze jego uczeztnikow. Bardzo lubie go ogladac, to jest jedyny program ktory dkypia soe tylko I wylacznie na wiedzy I uczestnikach. Nie ma w nim zbednych " przeszkadzajek" np krzyczaca, blyszczaca dekoracja, widownia czy hostessy. Prostota, elegancja , kultura i wiedza! Oby Pan prowadzacy zyl dlugo w zdrowiu, bo bez niego to nie bedzie tak samo.