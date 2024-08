Jeff Bezos i Lauren Sanchez całują się przy Fontannie di Trevi. Narzeczona miliardera paradowała po Rzymie w KUSEJ mini

Jjjj 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A mnie niebdaje spokoju zwykly znajomy, pare razy pogadalismy, bo znamy sie przez znajomych, kilka razy w grupie spotkanie, zadna przyjazn ani blozsze kolezenstwo. A teraz facet nie daje mi spokoju ciagle smsuje, nawet w godzinach pracy mojej, propozycje spotkan. Grzecznie odmowilam kilka razy, a on nadal. Wie ze jestem sama, ale ja mimo ze nie mam nikogo nie jestem nim zainteresowana. Nie pasujemy do siebie, on nizszy ode mnie jakies 162 cm, ja 164, nie dba o zęby, a poeniadze na papierosy nie żałuje, lubi tez wypic, pracuje w jakiejs fabryce, nie jest dla mnie osoba atrakcyjna ani fizycznie ani intelektualnie. Ja mam wyzsze wyksztalcenie, fajna prace, nie szukam związku, dbam o siebie na tyle na ile mogę, nie uwazam sie za pieknosc ale tez nie strasze. Jestem po prostu za grzeczna i on sobie pozwala , uwazajac ze jest dla mnie odpowiednią partią. Faceci maja jednak mniemanie o sobie wygorowane. Eh