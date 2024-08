Jeff Bezos dotarł z narzeczoną do Watykanu. ODPICOWANA Lauren Sanchez zdradziła, o czym rozmawiali z papieżem

Jeff Bezos i jego ukochana umocnili więzi z papieżem Franciszkiem

To był zaszczyt dla mnie i dla Jeffa spędzić czas z Jego Świątobliwością, papieżem Franciszkiem, w jego domu w Watykanie. Jego mądrość, ciepło i humor były głęboko poruszające . Przypomniał nam, żebyśmy nie traktowali życia zbyt poważnie. Było to proste, ale niezwykle ważne przypomnienie, aby zachować lekkość w naszych sercach - napisała przejęta 54-latka.

Rozmawialiśmy również o pilnej potrzebie działań na rzecz klimatu, czego jest pasjonatem, podobnie jak wszyscy w Bezos Earth Fund. Jego wiara w znajdowanie piękna i sensu we wszystkim, co robimy, głęboko do mnie przemówiła. Uwielbiam to, że zachęca księży do czytania poezji i literatury, aby pozostać w kontakcie z ludzkim duchem. Jestem wdzięczna za to niesamowite błogosławieństwo i łagodną mądrość, którą się z nami podzielił - dodała w kwiecistym stylu.