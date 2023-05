Jeff Bezos i Lauren Sanchez już po zaręczynach. Pamiętacie, jak świat dowiedział się o ich romansie? "Zdradzał żonę OD MIESIĘCY"

W poniedziałek media donosiły, że Jeff Bezos oświadczył się swojej obecnej ukochanej, Lauren Sanchez . Do zaręczyn miało dojść podczas wypadu miliardera i jego partnerki na luksusowe wakacje, które spędzali na wartym 500 milionów dolarów jachcie. To tam biznesmen i jeden z najbogatszych ludzi świata sprezentował narzeczonej pierścionek zaręczynowy z okazałych rozmiarów kamieniem szlachetnym.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez są zaręczeni. Pamiętacie, jak świat dowiedział się o ich romansie?

Jak to zwykle bywa w przypadku zaręczyn znanych i majętnych osób, warto wykorzystać ten moment i przypomnieć, jak wyglądały początki ich znajomości. Te natomiast nie były łatwe, bo gdy miało połączyć ich coś więcej, byli jeszcze w małżeństwach z poprzednimi partnerami. Bezos był wówczas mężem MacKenzie Bezos , Sanchez z kolei była żoną Patricka Whitesella .

Do ich spotkania doszło właśnie dzięki wcześniejszemu partnerowi Lauren, a cała trójka brylowała wspólnie na jednym z eventów. Kiedy natomiast zaczął się romans Bezosa i Sanchez? Business Insider wskazuje, że co prawda nigdy nie ujawniono takiej informacji, ale w książce "Amazon Unbound" Brada Stone'a znalazła się na ten temat pewna wzmianka.

Burzliwa historia romansu Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. "Zdradzał żonę od miesięcy"

Kilka miesięcy po tym, jak narodził się między nimi romans, Bezos ogłosił we wspólnym oświadczeniu z żoną, że zdecydowali się rozstać po 25 latach małżeństwa. Okazuje się, że pamiętnym obwieszczeniem próbował ubiec media, które miały go "szantażować" ujawnieniem prawdy o jego związku z Sanchez. Na kilka godzin przed faktem Page Six donosił, że Bezos wiedział o planach mediów, które chciały opublikować wyniki śledztwa na temat jego zdrady.