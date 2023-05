Jeff Bezos i Lauren Sanchez wypoczywają na gigantycznym jachcie za 500 MILIONÓW DOLARÓW! (ZDJĘCIA)

Jeff Bezos od lat zaliczany jest do grona najbogatszych ludzi świata, a od niedawna coraz częściej pada obiektem zainteresowania mediów plotkarskich. W dużej mierze jest to zasługa związku 59-letniego multimiliardera z prezenterką, Lauren Sanchez. W 2019 roku Bezos po przeszło 25 latach małżeństwa rozwiódł się z MacKenzie Scott Tuttle, z którą doczekał się czwórki dzieci. Niedługo później zaczął być zaś widywany w towarzystwie nowej wybranki. Z czasem Bezos i Sanchez stali się niemal nierozłączni i dziś regularnie pojawiają się razem na amerykańskich salonach i branżowych imprezach. Para beztrosko korzysta także z życia, wyprawiając się w kolejne podróże, które zazwyczaj są starannie dokumentowane przez fotoreporterów.

Ostatnio Jeff Bezos i Lauren Sanchez po raz kolejny wybrali się razem na wakacje - i to nie byle jakie. Choć luksus jest dla zakochanych codziennością, podczas kolejnych wczasów bez wątpienia doświadczyli go w całkiem nowym wymiarze. Para po raz pierwszy miała bowiem okazję sprawdzić możliwości nowiutkiego jachtu Bezosa, który kosztował go ponoć zawrotne 500 milionów (!) dolarów, czyli w przeliczeniu ponad 2 miliardy złotych. Jak podaje "The Sun" w tym tygodniu Bezos i jego luba zawitali do Hiszpanii na pokładzie prywatnego odrzutowca. Następnie para została przetransportowana helikopterem na wartą 60 milionów łódź, a wkrótce przeniosła się na absurdalnych wręcz rozmiarów nowy jacht. "

Koru, bo właśnie tak nazywa się luksusowy jacht Bezosa, ma ponad 70 metrów wysokości, co czyni go najwyższym jachtem świata. We wtorek paparazzi udało się uwiecznić, jak założyciel Amazona i jego luba relaksują się na monstrualnej łodzi, cumującej u wybrzeża Majorki. Multimiliarder i jego luba beztrosko wylegiwali się na leżaczkach i spacerowali po pokładzie, podziwiając otaczające go widoki. Zarówno Bezos, jak i jego wybranka wypoczywali w kostiumach kąpielowych, przy okazji prezentując nienaganne sylwetki, a w przypadku miliardera, imponującą muskulaturę.

Budowa gigantycznej łodzi Bezosa rozpoczęła się w 2018 i trwała prawie pięć lat. Według Page Six wymarzony jacht kosztował multimiliardera okrągłe 500 milionów dolarów, brytyjski "The Sun" podaje jednak, że łódź warta jest "zaledwie" 400 milionów. Na pokładzie mierzącego 127 metrów długości Koru nie brakuje rzecz jasna udogodnień. Jak donosi Page Six, łódź przygotowano do pomieszczenia 18 osób, którzy będą mogli korzystać z basenu czy lądowiska dla helikopterów. Choć na łodzi nie brakuje miejsca dla gości, w pierwszą podróż Bezos i Sanchez wybrali się samotnie.