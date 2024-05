Shakira maszeruje na imprezę po Gali MET w kusej halce i masywnych kozakach. Stylizacja z polotem? (ZDJĘCIA)

Początek maja w Nowym Jorku tradycyjnie upłynął pod znakiem Gali MET. W tym roku słynna impreza zainaugurowała wystawę pod hasłem "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", zdecydowanie najwięcej emocji wzbudzał jednak motyw przewodni dress code'u. Tym razem goście musieli przygotować stroje wpisujące się w temat "The Garden of Time", który wielu zinterpretowało dość dosłownie. W efekcie na czerwonym dywanie i słynnych schodach Metropolitan Museum of Art dominowały kreacje z kwiatowymi motywami.