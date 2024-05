62-letnia Meg Ryan bryluje na MET Gali w klasycznej czerni. Znów przypomina samą siebie? (ZDJĘCIA)

Wiwi 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ciało ma piękne, ale twarz straszy… Kiedy moda na majstrowanie przy buzi minie? Pewnie nigdy, bo od kobiet wymaga się, by do samej śmierci były piękne, gładkie i powabne. I jeszcze wysportowane, oczytane, z gromadzą dzieci i wnuków. No i obowiązkowo - spełnione zawodowo!