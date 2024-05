Rozczochrana Rita Ora w cielistym body zarzuca zasłoną z koralików na czerwonym dywanie Gali MET (ZDJĘCIA)

Minął rok i oto kolejna gala MET już za nami. W tym roku celebrycki dress code nawiązywał do opowiadania "The Garden of Time" J.G. Ballarda, a roślinnych motywów na czerwonym dywanie zdecydowanie nie brakowało. Niektórzy postawili na klasykę, inni podeszli do tematu kreatywnie i kolejny raz zaskoczyli.