Bal przebierańców na Gali MET 2024. Oto NAJGORSZE stylizacje wieczoru (ZDJĘCIA)

Jordan Roth, amerykański producent teatralny, potraktował temat imprezy bardzo dosłownie, swoją stylizacją bezpośrednio nawiązując do opowiadania "The Garden of Time", J.G. Ballarda. Co tu dużo mówić, różany kostium "gnijący" od spodu był, zapewne zgodnie z zamysłem, karykaturalny, jednak zamiast wnieść na czerwony dywan powiew świeżości, prowokował raczej do śmiechu.