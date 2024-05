Ivanka Trump w ULTRAKRÓTKIEJ sukience prezentuje nogi do nieba. Stylowa? (ZDJĘCIA)

W sobotni wieczór Ivanka Trump została sfotografowana w Carbone Beach w Miami, gdzie odbyło się przyjęcie z okazji Grand Prix Miami Formuły 1. Oczywiście to elitarne wydarzenie oraz obecność paparazzi wymagało od niej odpowiednio dopasowanej do okazji stylizacji. Ivanka, która swego czasu miała nawet swoją własną firmę odzieżową, ma w tej kwestii jednak spore doświadczenie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co na siebie włożyć, by był efekt "wow".