Nie tylko Kinga Duda - poznajcie "pierwsze córki" światowych przywódców

Gosc 23 min. temu

To się nazywa rodzinny interes, on rządzi, ona pobiera pensję za milczenie a za to córka zbiera znajomości pomocne w karierze, gdy tata skończy urzędowanie. Ktoś, kto ma 25 lat nie może mieć takiego doświadczenia by doradzać głowie państwa. Nawet za darmo.