Wywołany do odpowiedzi Andrzej Duda zapewnia, że jego córka jest doradcą-wolontariuszką: "NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA"

Od kilku miesięcy Kinga Duda coraz częściej gości w ogólnopolskich mediach. Jeszcze niedawno było głośno o jej przemówieniu podczas wieczoru wyborczego Andrzeja Dudy , gdzie zaapelowała o (dość obce środowisku jej ojca) wartości, takie jak tolerancja i szacunek dla mniejszości. Od tego czasu nie zabrała już głosu, co krytycy wytykają jej do tej pory.

W środę wyszło z kolei na jaw, że córka prezydenta objęła funkcję jego doradcy społecznego . Choć Kinga Duda pełni tę funkcję od sierpnia, to do tej pory nie chwaliła się nią w mediach. Po tym, jak wyszło na jaw, że Andrzej Duda załatwił ambitnej "pierwszej córce" posadę u swojego boku, posypały się na niego gromy. Internauci niemal od razu zarzucili prezydentowi nepotyzm.

Co ciekawe, do doniesień na temat nowej posady Kingi Dudy odniósł się już nawet sam prezydent. Na Twitterze, gdzie od kilkunastu godzin trwa gorąca dyskusja na ten temat, Andrzej Duda znalazł czas na skomentowanie wpisu dziennikarza jednego z prawicowych tygodników. Twierdził on, że "pierwsza córka" będzie pracować społecznie, a więc bez pobierania za to wynagrodzenia.