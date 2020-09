Kinga Duda została DORADCĄ społecznym w KANCELARII PREZYDENTA

Kinga Duda, 25-letnia córka Andrzeja Dudy, swoją ścieżkę błyskotliwej kariery postanowiła kontynuować poniekąd u boku taty. Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Kancelarii Prezydenta RP, Kinga w sierpniu została powołana na doradcę społecznego KP. Co ciekawe, "pierwsza córka" jeszcze nie zdążyła się pochwalić nową funkcją na swoim profilu zawodowym LinkedIn, na którym dokumentowała swe dotychczasowe osiągnięcia.

Kinga Duda 5 lat temu. Zobacz nagranie z wiecu wyborczego

Chciałabym zaapelować do państwa, żeby nikt nie bał się wyjść na ulicę . Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy zasługujemy na szacunek - mówiła Kinga z mównicy krótko po tym, jak okazało się, że Duda może liczyć na reelekcję.

Nie wszystkich przekonał gest córki Dudy. Skrytykowała go między innymi Paulina Młynarska , która w internetowym wpisie wytknęła Kindze hipokryzję.

Otóż kochana Kingo: w życiu nie da się zjeść ciastka i nadal go mieć. Tak jak nie można być trochę w ciąży. Jeżeli uważasz, że wszyscy zasługują na szacunek, są równi i nie powinni się bać, niezależnie od tego, kogo kochają, TO CO TY TAM W OGÓLE WCZORAJ ROBIŁAŚ? - pytała ostro Młynarska.