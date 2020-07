Dziadek Kingi Dudy wyjawia, że prawniczka ZOSTAJE w Polsce: "Nie wraca za granicę"

Opinion 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mi się wydaje że ona ma bardzo dobrze dopracowany "image". Na pewno do głupich nie należy, ale bądźmy szczerzy: ja bym jej też zaoferowała staż, gdyż można dostać informacje o polityce danego kraju, których by się w normalnych okolicznościach nie dostało. To wszystko taktyka. Dlatego wiele dzieci polityków nawet z Ghany lub rodzina Ghandiego jest po najlepszych studiach. Po prostu te kręgi. A że cała reszta dzieci polskich polityków bloga prowadzi, to już inny temat. Mi osobiście jest w każdym bądź razie za gładka.