Kinga Duda pochwaliła się, GDZIE ODBYWAŁA STAŻ! "To prestiżowa londyńska kancelaria"

Buba 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dla tych co tak lubią komentować jak to mało zarabiała będąc w Londynie. Skończy staż, zrobi jeszcze co trzeba zrobić i jej zarobki mogą sięgać £100k rocznie, więc... Nawet gdyby połowę tego zarobiła to żyje jak pączek w maśle. Ambitna jest i to się chwali!