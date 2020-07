Wybory prezydenckie 2020. Anielskie Agata i Kinga Duda wspierają Andrzeja na wieczorze wyborczym: "Wszyscy jesteśmy RÓWNI" (ZDJĘCIA)

Jdkdjxekskw 3 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Czy ona zdaje sobie jaką stronę trzyma jej ojciec? Nie wydaje mi się, że homofobia, nienawiść, wykorzystywanie religii do celów politycznych, przekupywanie ludzi było czymś dobrym. Wyjechała za granicę(!) choć jej ojciec gada o tym jak cudownie jest w tym kraju. Brednie nam sprzedają, próbują dalej wciskać kłamstwa. Pocieszające jest jednak to, że pomimo braku przecięcia wszystkich państwowych kanałów komunikacyjnych - opozycja zdobyła prawie 50% poparcia. To znaczy, ze połowa Polaków nie chce obecnego prezydenta. To znaczy, ze obecny prezydent nie jest prezydentem wszystkich Polaków.