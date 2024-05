Emily Ratajkowski czaruje publiczność w PRZEŚWITUJĄCEJ kreacji na MET Gali. Przesadziła? (ZDJĘCIA)

fragment 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

"Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności." proroctwo św. Nila