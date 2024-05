TYLKO NA PUDELKU: Dawid Woliński ocenia kreacje gwiazd na MET Gali i miażdży Emily Ratajkowski: "Trudno ją zobaczyć ubraną" (ZDJĘCIA)

MET Gala 2024 odbyła się w pierwszy poniedziałek maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wydarzenie poprzedzało otwarcie wystawy Costume Institute. W tym roku motywem przewodnim balu było hasło "The Garden of Time", które nawiązywało do jednego z opowiadań J.G. Ballarda o tym samym tytule. Jest to historia poruszająca tematykę piękna oraz upływu czasu.