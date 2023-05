Multimiliarder Jeff Bezos i Lauren Sanchez w odważnej mini brylują na czerwonym dywanie podczas F1 Miami Grand Prix (ZDJĘCIA)

Amanda12345 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Oczywiscie, jako ze w głównej mierze czytelnicy Pudelka to czytelniczki, to jazda po kobiecie. Zgrabnej i zadbanej. NIKT nie krytykuje Bezosa, który wyglada tu jak jakaś kiełbasa. BRAWO DROGIE PANIE, na was zawsze kobieta może liczyć!! facet choćby bez zębów, śmierdzący i zaniedbany- zero złośliwości i krytyki. Kobieta- wiadro pomyj. Takie sobie 'równouprawnienie' same robicie. Wstyd być kobietą z takimi jak wy.