Jego kariera legła w gruzach, a on zniknął z show biznesu. Czym dzisiaj zajmuje się Łukasz Jakóbiak?

znałam 39 min. temu zgłoś do moderacji 138 2 Odpowiedz

Miałam nieprzyjemność poznać go lata temu na konferencji blogerskiej Blog Forum Gdańsk. Przyjaźnię się z kilkoma blogerami i influencerami, m.in Ewa Redlipstick Kasią Czajką - zwierz popkulturalny, czy Janiną Bąk. Akurat była przerwa, usiedliśmy większą grupą do stolika a ja zaproponowałam, że przyniosę coś do picia. Na oparciu krzesła zostawiłam bluzę. W międzyczasie dosiadł się Jakóbiak. Ja wracam, a on siedzi na moim krześle. Patrzę się na niego i mówię, że ja tu siedziałam. Na co on odpowiedział - "coś ci się pomyliło złotko, ale dzięki za przyniesienie drinka". Mnie zamurowało, zrobiła się cisza a znajomi potwierdzili, że ja tu siedziałam ale można dostawić miejsce. Jakóbiak nagle wstał, powiedział że chyba ktoś go woła i odszedł. Podczas całej konferencji próbował podbijać do tych bardziej zasięgowych i popularnych twórców, robił sobie z nimi zdjęcia etc a mnie unikał jak ognia, mimo że nic mu nie zrobiłam. Paskudny, śliski, egocentryczny i rozpuszczony d upek, który uważał się za pępek świata.