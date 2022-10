Ostrzegamy: Łukasz Jakóbiak WRÓCIŁ! Skarży się, że nikt nie zrozumiał jego "wizualizacji" z Ellen DeGeneres: "Odwołano moje wystąpienia, spotykałem się z agresją"

Odwołano moje wystąpienia publiczne. Marki przestały ze mną współpracować. Inne wykorzystywały słowo "wizualizacja" do reklam. Nawet Netflix zrobił parodię - opowiada. Co roku na Facebooku było wydarzenie "Rocznica niezaproszenia Łukasza do Ellen". Spotykałem się z agresją na ulicy. Ktoś opublikował mój adres domowy, numer telefonu. (...)

To, co opowiada dalej, przyprawia o niepokój. Jakóbiak wydał podobno na szopkę z Ellen... ćwierć miliona złotych (!), bo przygotowywał się do niej przez trzy lata. Tak, dobrze czytacie: przez trzy lata budował fałszywe studio tylko po to, żeby wziąć udział w fałszywym wywiadzie. On nazywa to konsekwencją w dążeniu do marzeń, inni na szczęście mają na to odmienne określenie: Zagraniczni blogerzy już ŚMIEJĄ SIĘ Z JAKÓBIAKA! "Polski stalker! Jest PRZERAŻAJĄCY!"