Jennifer Aniston jednak NIE JEST ZAINTERESOWANA Bradem Pittem? Oscarowe after party spędziła w towarzystwie innego aktora...

Odkąd Brad Pitt zakończył z pozoru idealne małżeństwo z Angeliną Jolie , tabloidy rozpisują się o jego możliwym powrocie do Jennifer Aniston. Plotki podsycają kolejne branżowe imprezy, na których widywany jest zarówno aktor, jak i jego pierwsza żona. Furorę zrobiły zamieszczone w sieci zdjęcia, na których mogliśmy oglądać czułości byłych małżonków podczas spotkania na rozdaniu nagród SAG Awards. Co więcej, Jen i Brad mieli bawić się wspólnie na zorganizowanym po gali after party.

Jakby tego było mało, do spotkania eksmałżonków doszło jeszcze na pooscarowej imprezie. Chociaż fani duetu Aniston-Pitt doszukują się w tym podstaw ku temu, jakoby aktorzy mieli się ponownie związać, wszystko wskazuje na to, że to nie Bradem jest zainteresowana Jennifer. Jak donosi The Sun, mimo że 56-latek i 51-latka faktycznie spotkali się na przyjęciu, zamienili jedynie kilka słów.