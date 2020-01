Brad Pitt i Jennifer Aniston BAWILI SIĘ RAZEM na after party po SAG Awards!

Niedzielna noc okazała się dla byłych kochanków wyjątkowo owocna, bo zarówno Brad, jak i Jennifer zostali docenieni przez Gildię Aktorów Ekranowych , otrzymując nagrody w kategoriach "najlepsza rola drugoplanowa" i "najlepsza rola kobieca w serialu dramatycznym". To właśnie wtedy fotoreporterzy uwiecznili moment, w którym doszło między nimi do interakcji. Ku ich zaskoczeniu, para wymieniła się serdecznościami i czule się przytulali .

Okazuje się, że to nie koniec rewelacji, bo Brad Pitt i Jennifer Aniston spędzili też czas na tym samym after party po głównej gali. Jak donoszą amerykańskie media, w tym portal Page Six, para bawiła się na imprezie zorganizowanej w hotelu Sunset Tower w Los Angeles. Choć wśród zdjęć z wydarzenia brakuje ich wspólnego ujęcia, to zdaniem prasy wcale przecież nie znaczy, że ze sobą nie rozmawiali.