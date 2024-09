Jennifer Aniston mieszka w luksusowej rezydencji wartej 21 MILIONÓW dolarów. Tak prezentują się jej wnętrza (ZDJĘCIA)

Jedna z najbardziej lubianych aktorek na świecie zdecydowała się założyć profil na Instagramie dopiero 5 lat temu. Dzięki temu jej liczni wielbiciele mogą poznawać również prywatną stronę gwiazdy, która ostatnio zamieściła zakulisowe nagranie z przygotowań do wielkiego wyjścia. Odbywały się one w jej salonie pod czujnym okiem makijażystki, fryzjerki i jej przyjaciółki, producentki wykonawczej serialu "The Morning Show" Kristin Hahn . Tym samym aktorka zaprezentowała w sieci wnętrza kolejnego pomieszczenia w jej rezydencji zlokalizowanej w Bel Air, jednej z najbogatszych dzielnic Los Angeles.

Budowa dwupoziomowego apartamentu należącego do Jennifer Aniston dobiegła końca w połowie lat 60. Odtwórczyni roli Rachel nabyła go w 2011 r., od razu sięgając po pomoc projektanta wnętrz, któremu powierzyła zadanie ocieplenia wnętrz i stworzenia prawdziwego domowego klimatu. 55-latka cieszy się m.in. odkrytym basenem oraz pomieszczeniami, jakimi może się pochwalić niewielu właścicieli nieruchomości. Do tej pory nie pokazała jednak swoim fanom na Instagramie pokoju gier czy pomieszczenia do przechowywania wina. Mogliśmy jednak wielokrotnie zobaczyć ją w nieformalnym wydaniu, dzięki czemu przynajmniej częściowo odkryliśmy codzienność Jen.