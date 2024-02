Jennifer Aniston pojawiła się na SAG Awards z gigantycznym pierścionkiem na palcu. Media już plotkują o ZARĘCZYNACH aktorki

SAG Awards 2024. Jennifer Aniston pozowała z gigantycznym pierścionkiem. Media już plotkują

W gronie gwiazd, które w weekend zjawiły się na rozdaniu SAG Awards nie zabrakło również Jennifer Aniston. 55-letnia aktorka podczas gali pojawiła się na scenie w towarzystwie Bradleya Coopera, by wręczyć nagrodę za całokształt twórczości, którą w tym roku uhonorowano Barbrę Streisand. Aniston była również nominowana do statuetki dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym, za rolę w "The Morning Show", ostatecznie jednak nie zgarnęła wyróżnienia. Nagroda powędrowała bowiem w ręce Elizabeth Debicki, czyli serialowej księżnej Diany z "The Crown".