Odpicowane gwiazdy BŁYSZCZĄ na SAG Awards 2024: Emma Stone, Selena Gomez, Jennifer Aniston (ZDJĘCIA)

Sezon nagród filmowych na półmetku. Wielkimi krokami zbliżamy się do ceremonii Oscarów, ale zanim to nastąpi, czas na rozdanie kolejnych nagród, tym razem Gildii Aktorów Ekranowych, czyli SAG . Tegoroczne gala odbyła się w nocy z 24 na 25 lutego w Los Angeles, a prestiżowe nagrody, które honorują najlepsze kreacje filmowe i telewizyjne, przyznano już po raz 30.

Nikt się raczej specjalnie nie zdziwi, że prawdziwym zwycięzcą tegorocznej gali jest dramat o J. Robercie Oppenheimerze i opracowaniu bomby atomowej. To właśnie "Oppenheimer" zdominował SAG 2024, zdobywając nagrodę dla najlepszej obsady czy statuetki za główną rolę dla Cilliana Murphy'ego i drugoplanową rolę dla Roberta Downeya Jr .

Oczywiście na wydarzeniu nie zabrakło całej śmietanki towarzyskiej, wszak gala to nie tylko możliwość zdobycia pożądanej przez gwiazdy statuetki, ale również okazja do pochwalenia się wyczuciem stylu (lub jego brakiem). Wydarzenie swoją obecnością uświetniła m.in. Halle Bailey. Młoda aktora zdecydowała się na obcisłą suknię o kroju rybki wykonaną z bordowego tiulu. Na odrobinę blasku zdecydowała się zaś Jennifer Aniston, która na ten wieczór wybrała obcisłą, cekinową z rozcięciem sięgającym do uda. Obojętnie nie można było przejść obok Margot Robbie. Filmowa Barbie miała na sobie czarną sukienkę couture Schiaparelli z efektowną różową szarfą.