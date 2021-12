Jennifer Aniston potępia PODWÓJNE STANDARDY: "Mężczyzna może wziąć ślub kilkukrotnie. Kobietom się na to nie pozwala"

Koń trojański 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Oj przecież kobiety nie tyle mogą co robią to co faceci. Tylko dlaczego chcą robić i jeszcze żądają żeby było akceptowane to co robią ci najglupsi, najbardziej popaprani faceci? Chcą zdradzać i zdradzają, chcą się puszczać i się puszczają, chcą chodzić pół nagie bo facet chodzi bez koszulki to chodzą. Tylko że jak ktoś ma klasę to go będzie raziło 6 małżeństwo przechodzonego playboya tak jak i 6 małżeństwo rozrywkowej ćpunki. Dlaczego zawsze ja widzę takie hasła w kontekście seksu, porzucania rodziny, imprez, że facetowi wolno? Kobiety nie chcą mierzyć do poziomu facetów którzy coś osiągnęli. Możecie się uczyć, zajmować stanowiska, latać w kosmos, ale wolicie równać do plebsu.